شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس العموم البريطاني يؤيد بأغلبية ساحقة عقد انتخابات مبكرة في ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صوت مجلس العموم البريطاني يوم الثلاثاء بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قانون بعقد انتخابات مبكرة في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول بناء على طلب رئيس الوزراء "بوريس جونسون".



وبذلك، تتجه المملكة المتحدة لعقد ثالث انتخابات عامة في أربع سنوات بسبب عدم الخروج من عنق الزجاجة وتنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي.



ونال مقترح "جونسون" تأييد حزب المحافظين الحاكم اليوم في مجلس العموم كما حظي أيضا بموافقة حزب العمال المعارض بقيادة "جيريمي كوربين".

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ووافق 428 عضوا في مجلس العموم على عقد انتخابات مبكرة مقابل رفض عشرين فقط، ويعني ذلك أن البرلمان ضاق ذرعاً بعدم اليقين والجمود المتعلق بـ،"بريكست".



وأعرب رئيس الوزراء "جونسون" عن أمله في أن تسفر هذه الانتخابات عن برلمان يمكنه قيادة البلاد نحو خروج سلس من التكتل الموحد.



كان الاتحاد الأوروبي قد وافق على تأجيل "بريكست" لثلاثة أشهر إضافية تنتهي في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني.



يُذكر أن "جونسون" دعا لعقد انتخابات مبكرة في ديسمبر/كانون الأول رداً على رفض الاتفاق الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي لخروج مرن.