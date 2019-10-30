شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيريوم ترتفع بأكثر من 4% مع التفاؤل بشأن إقبال الصين على "بلوك شين" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الإثيريوم خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع الطلب على أغلب العملات الرقمية في ظل التفاؤل بشأن إقبال الصين بقوة على هذا السوق.



كان الرئيس الصيني "شي جين بينج" قد طالب الشركات المملوكة للدولة من مؤسسات مصرفية ومالية وصناعية وغيرها بتبني تطوير تكنولوجيا "بلوك شين" وتطبيقاتها، وهي التكنولوجيا التي تتم تداولات العملات الرقمية عن طريقها.



وفي نفس الوقت، حذرت الحكومة الصينية من مخاطر المضاربة القوية على العملات الرقمية بسبب تقلباتها الحادة.

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وطغى هذا التفاؤل حيال الصين على المخاوف بشأن العملة الرقمية "ليبرا" التي تنوي "فيسبوك" طرحها في العام القادم وترى انها فرصة لتعزيز هيمنة الدولار الأمريكي وسطوته في مواجهة التنين الصيني.



رغم ذلك، قال مسؤول سويسري إن البنك المركزي الصيني سيكون الأول في العالم الذي يطلق عملة رقمية سيادية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت الإثيريوم بحلول الساعة 21:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.3% إلى 192 دولارا، وسجلت اعلى سعر اليوم على بورصة "كوين تليجراف" عند 193.3 دولار وأقل سعر عند 181.6 دولار.