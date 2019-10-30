شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "ألفابت" ينخفض 2.2% متأثراً بنتائج أعمال الشركة في الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "ألفابت" الشركة الأم لمحرك البحث الإلكتروني "جوجل" خلال تعاملات الثلاثاء متأثراً بإعلان الشركة أمس عن نتائج أعمال دون التوقعات خلال الربع الثالث.



وذكرت "ألفابت" أنها حققت أرباحا بنحو 7.07 مليار دولار أو ما يعادل 10.12 دولار للسهم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر/أيلول، في حين أشارت التوقعات إلى تحقيق أرباح قدرها 12.28 دولار للسهم.



وقفزت إيرادات "ألفابت" بنسبة 20% خلال نفس الفترة إلى 40.5 مليار دولار، بينما أشارت التوقعات إلى إيرادات عند 40.3 مليار دولار.

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وبلغت إيرادات "جوجل" من أنشطتها المختلفة 28.65 مليار دولار بزيادة نسبتها 19% من إيراداتها في نفس الفترة من العام الماضي عند 24.045 مليار دولار.



وتحاول "ألفابت" تنويع مصادر إيراداتها من خلال تطوير جوالات "بيكسل" وأعمال الحوسبة السحابية وتكنولوجيا السيارات الآلية عن طريق وحدتها "وايمو" وغير ذلك من الأنشطة التجارية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "ألفابت" بنسبة 2.2% وأغلق الجلسة عند 1260.6 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1280.8 دولار وأقل سعر عند 1255.6 دولار.