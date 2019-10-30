شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جنرال موتورز" يقفز 4.3% بعد الإعلان عن نتائج أعمال أعلى من المتوقع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جنرال موتورز" خلال تعاملات الثلاثاء في أعقاب إعلان الشركة عن تحقيق نتائج أعمال فصلية فاقت التوقعات في الربع السنوي الثالث.



وذكرت الشركة أنها تتوقع تكبد خسائر تتراوح بين 3.8 مليار وأربعة مليارات دولار هذا العام بسبب إضراب العمال الذي استمر لأربعين يوماً.



وتتوقع "جنرال موتورز" تحقيق أرباح بين 4.50 و4.80 دولار للسهم عام 2019 من توقعاتها السابقة بين 6.50 دولار وسبعة دولارات للسهم.

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وسجلت الشركة الأمريكية لصناعة السيارات أرباحا معدلة في الربع السنوي الثالث عند 1.72 دولار للسهم مقارنة بتوقعات أشارت إلى 1.31 دولار للسهم.



أما الإيرادات الفصلية، فقد بلغت 35.47 مليار دولار خلال نفس الفترة بينما توقع محللون إيرادات قدرها 33.82 مليار دولار.



وأوضحت الشركة أنها خسرت ما يقرب من 300 ألف سيارة كان من المفترض إنتاجها خلال الأربعين يوما مدة الإضراب.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "جنرال موتورز" بنسبة 4.3% إلى 38.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 38.7 دولار وأقل سعر عند 37.6 دولار.