شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض أدنى 18 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم رغم استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المستثمرين يركزون على اجتماع الاحتياطي الاتحاد والقرار المرتقب عنه.



وبدأ البنك المركزي اليوم اجتماعه الذي سيتواصل حتى الغد يليه قرار بشأن معدل الفائدة وسط توقعات بخفضها للمرة الثالثة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وبعد القرار، سيدلي رئيس البنك "جيروم باول" بتصريحات هامة حول السياسة النقدية وحالة الاقتصاد الأكبر في العالم.

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وفي سياق متصل، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:34 بتوقيت جرينتش عند 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.9 نقطة، في حين سجل أقل مستوى عند 97.6 نقطة.



وعزف المستثمرون عن المعادن النفيسة كملاذات آمنة في ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن التقدم المحرز في المفاوضات التجارية مع الصين.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.3% إلى 17.831 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 17.905 دولار وأقل سعر عند 17.605 دولار.