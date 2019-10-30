شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الجنيه الإسترليني أمام الدولار بعد استيعاب قرار البرلمان البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم بعد استيعاب الأسواق العالمية لنتائج جلسات تصويت هامة للبرلمان البريطاني هذا الأسبوع.



ومن أبرز القرارات المتخذة بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع موافقة بروكسل على تأجيل "بريكست" حتى الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني أي لثلاثة أشهر إضافية.



وحاول رئيس الوزراء "بوريس جونسون" اتخاذ خطوة نحو تنفيذ "بريكست" من خلال الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول كوسيلة لرفض تأجيل "بريكست".

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مع ذلك، قرر مجلس العموم البريطاني بالأغلبية أمس رفض عقد انتخابات مبكرة ليبقى أمام "جونسون" خيار وحيد يكمن في السعي للتفاوض مجددا على اتفاق "بريكست" جديد خلال المهلة الجديدة.



وعلى الصعيد الفني، لا يزال زوج (الإسترليني/دولار) اعلى متوسطه المتحرك لأجل 200 ساعة عند 1.28827 وتحرك قرب المستوى 1.2904.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 19:12 بتوقيت جرينتش عند 1.286، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2905 وأقل سعر عند 1.2804.