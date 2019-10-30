شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق عند أدنى مستوى في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مسجلا أدنى مستوياته في أسبوع نتيجة استمرار أثر تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن المفاوضات التجارية مع الصين.



يأتي ذلك قبيل إعلان إعلانه الاحتياطي الاتحادي غدا عن قرار الفائدة، وتشير التوقعات إلى خفض الفائدة للمرة الثالثة منذ عام 2008 لتتحول الأنظار بعدها نحو المؤتمر الصحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول".

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كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد صرح أمس بأن المفاوضات التجارية مع الصين تشهد تقدما ملحوظاً، وأنه من الممكن التوقيع على جزء كبير من الاتفاق النهائي قريبا.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:34 بتوقيت جرينتش عند 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.9 نقطة، في حين سجل أقل مستوى عند 97.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.3% إلى 1490.7 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ الثاني والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1497.1 دولار وأقل سعر عند 1485.6 دولار.