شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستقر سلبياً في انتظار قرار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار على نحو سلبي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم مع انتظار الأسواق لنتائج اجتماع الاحتياطي الاتحادي غدا بالإضافة بيانات هامة في وقت لاحق هذا الأسبوع.



وبدأ اليوم اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمناقشة السياسة النقدية للبنك المركزي وسط ترقب لقراره بخصوص معدل الفائدة المتوقع خفضه للمرة الثالثة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

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ويلي القرار مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول" للحديث عن المستجدات على الساحة الاقتصادية المحلية والعالمية وتوجهات النمو الاقتصادي وسوق العمل والتضخم.



وفي سياق آخر، سوف يصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع بيانات تشير إلى أداء سوق العمل الأمريكي حيث ستصدر غدا بيانات الوظائف بالقطاع الخاص، في حن سيصدر تقرير الوظائف الشامل يوم الجمعة.



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:14 بتوقيت جرينتش عند 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.9 نقطة، في حين سجل أقل مستوى عند 97.6 نقطة.