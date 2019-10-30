شكرا لقرائتكم خبر عن خام "برنت" يواصل مكاسبه مقتربا من 62 دولاراً للبرميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء أسعار النفط خلال تعاملات اليوم قبيل الإعلان عن بيانات المخزونات الأمريكية في وقت لاحق اليوم والقراءة الرسمية غدا، وتلقى "برنت" دعما من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وعلاوة على ذلك، لا يزال التفاؤل هو الصفة المسيطرة على الأسواق بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما يدعم بدوره الطلب على الخام.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في قوت لاحق اليوم عن بيانات مخزون النفط في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي، في حين ستصدر القراءة الرسمية غدا من إدارة معلومات الطاقة.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.7 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويستتكساس" بحلول الساعة 17:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 55.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 55.9 دولار وأقل سعر عند 54.6 دولار.



وارتفع "برنت" 0.5% إلى 61.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.9 دولار وأقل سعر عند 60.6 دولار.