شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي بعد استبعاد البنك المركزي لخفض الفائدة أدنى الصفر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم في أعقاب تصريحات رئيس البنك المركزي "فيليب لو" والتي استبعد من خلالها إمكانية خفض الفائدة الرسمية أدنى الصفر.



وحث "لو" الشركات العاملة في أستراليا على الاستفادة من تكاليف الاقتراض التي تعد عند أدنى مستويات تاريخية على الإطلاق.



وأضاف "لو" في تصريحات أعد لها سلفا بأنه من غير المرجح أن يشهد الاقتصاد الأسترالي فرض فائدة سالبة.

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وشدد على أن فرض الفائدة السالبة من جانب البنك المركزي الأوروبي ربما يكون له تداعيات ضارة بالاقتصاد والنظام المالي ونظام التقاعد في أوروبا.



وأشار "لو" إلى أن العائد على السندات الحكومية السويسرية أدنى الصفر كما هو الحال في ألمانيا وهولندا وفرنسا واليابان.



وفيما يتعلق بالاقتصاد الأسترالي، يرى "لو" أن الفائدة يجب أن تظل عند مستويات منخفضة لفترة طويلة إلى حين بلوغ معدل التوظيف الكامل والتضخم المستهدف.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 17:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.6861، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6872 وأقل سعر عند 0.6835.