شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة هذا الشهر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر ثقة المستهلكين في أكتوبر/تشرين الأول على نحو طفيف بعد هدوء القلق من الحرب التجارية بينن الولايات المتحدة والصين.
وأظهرت بيانات صادرة عن "كونفرنس بورد" أن ثقة المستهلك الأمريكي تراجعت إلى 125.9 نقطة في الشهر الجاري من 126.3 نقطة في سبتمبر/أيلول، بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل القراءة 128 نقطة.
يأتي ذلك في ظل إحراز المزيد من التقدم في المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين واحتمالية الإعلان قريباً عن اتفاق نهائي ينهي حالة الحرب التجارية والرسوم الجمركية بين البلدين.
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