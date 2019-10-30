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استقرار إيجابي للأسهم الأمريكية وسط ترقب لاجتماع البنك المركزي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية على نحو إيجابية خلال تعاملات اليوم وسط تحول الأنظار في الأسواق نحو اجتماع البنك المركزي الذي سيبدأ اليوم.


وتواصل الشركات الإعلان عن نتائج أعمالها المالية الفصلة عن الربع الثالث حيث كشفت "ألفابت" – الشركة الأم لمحرك البحث "جوجل" – أمس عن نتائج أعمالها والتي شملت أرباحا دون التوقعات، في حين ستعلن "آبل" و"فيسيبوك" عن نتائجهما غداً.

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ومن المنتظر الأربعاء أيضا إعلان عن قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية وسط توقعات بخفض معدل الفائدة للمرة الثالثة منذ عام 2008.


وهدأ القلق بشأن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإحراز تقدم والاقتراب من التوقيع على جزء كبير من الاتفاق التجاري النهائي.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 27121 نقطة، واستقر "إس أند بي 500" عند 3040 نقطة (وهو المستوى الأعلى على الإطلاق)، في حين انخفض "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 29 نقطة) إلى 8296 نقطة.

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