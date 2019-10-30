شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يستقر بشكل سلبي مع ترقب قرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم على نحو سلبي مع تحول تركيز الأسواق إلى اجتماع الاحتياطي الاتحادي وسياسته النقدية.



ولا تزال الاحتجاجات في تشيلي مستمرة بسبب المطالبات بتحسين ظروف الاقتصاد ومستوى المعيشة للمواطنين وسد فجوة عدم المساواة الأمر الذي ربما يؤثر سلبياً على أنشطة إنتاج النحاس في الدولة اللاتينية.

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هذا، ومن المنتظر اليوم بدء الاحتياطي الاتحادي اجتماعه الهام لمناقشة السياسة النقدية على أن يتواصل للغد يليه قرار حول الفائدة وتشير التوقعات إلى خفضها للمرة الثالث منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) على نحو إيجابي بحلول الساعة 13:57 بتوقيت جرينتش عند 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، استقرت أسعار النحاس عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 13:52 بتوقيت جرينتش عند 268.2 دولار للرطل، وسجل 269.7 دولار وأقل سعر عند 267.2 دولار.