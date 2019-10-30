شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع لليوم الثاني على التوالي قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، بالإضافة إلى تجدد مخاوف الاقتصاد الصيني بعد بيانات ضعيفة عن أرباح الشركات الصناعية ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 54.90$ ، من مستوى الافتتاح عند 55.72$، وسجل أعلى مستوي عند 55.84$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 60.90$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 61.63$ ، وسجل أعلى مستوي عند 61.68$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.6% ، فى أول خسارة خلال خمسة أيام ،بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 56.89$ للبرميل ،وفقدت العقود الآجلة لخام برنت نسبة 0.7% ، بعدما سجلت مستوي 62.32$ للبرميل الأعلى منذ 27 أيلول/سبتمبر.

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فى بكين أظهرت بيانات انخفاض أرباح الشركات الصينية فى أيلول/سبتمبر للشهر الثاني على التوالي ،مع استمرار انخفاض أسعار المنتجين ،فى أحدث الإضرار التي تسيطر على الاقتصاد الصيني ،نتيجة الحرب التجارية الشراسة التي تخوضها البلاد مع الولايات المتحدة الأمريكية.

الجدير بالذكر أن الاقتصاد الصيني نما خلال الربع الثالث بأقل وتيرة فى ثلاث عقود ، فى أحدث علامات ضعف مستويات الطلب على الوقود فى ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ، وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الرابع على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.