شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات الثقة بالاقتصاد الأكبر فى العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى أسبوعين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، حيث لا تزال العملة الأمريكية مدعومة بعمليات الشراء كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات الثقة بالاقتصاد الأكبر فى العالم خلال تشرين الأول/أكتوبر ،وقبل انطلاق فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوى 97.93 نقطة الأعلى منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.76 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.74 نقطة.

فقد المؤشر خلال تعاملات يوم الاثنين نحو 0.1% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، وفى ظل مكاسب قوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

على صعيد تعاملات الأسبوع الماضي،ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.7% ، مسجلا أول مكسب أسبوعي خلال شهر ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية.

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يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن مستويات ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الجاري ،إيجابية البيانات سوف توسع من المكاسب الحالية للعملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

بحلول الساعة14:00جرينتش مؤشر CB لقياس ثقة المستهلكين خلال تشرين الأول/أكتوبر المتوقع 128.2 نقطة من 125.1 نقطة في أيلول/سبتمبر.

تبدأ فى وقت لاحق اليوم فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، وسط الاحتمالات القوية لخفض تكلفة الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 1.75% ، فى ثالث خفض فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

ويركز المستثمرين على بيان السياسة النقدية وتصريحات "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي ، بحثا عن أدلة جديدة تخص الاستمرار فى تخفيض معدلات الفائدة خلال هذا العام.