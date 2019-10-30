شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تبتعد عن ذروة 4 أسابيع مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، مع استمرار التصحيح وجني أرباح ، بالإضافة إلى صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 1.0% إلى مستوي 17.67$ للأوقية ، من مستوي الافتتاح عند 17.85$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 17.86$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.2% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 18.33$ للأوقية.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنحو 0.2% ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 97.93 نقطة ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

يدعم ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي مؤخرا عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، فى ظل الضغوط السلبية المستمرة على عملات اليورو والجنيه الإسترليني.

فى نفس الإطار ،يبدأ البنك الفيدرالي الاتحادي "المركزي الأمريكي" اجتماع السياسة النقدية فى وقت لاحق اليوم ،على أن يصدر قراراته غدا الأربعاء ،ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 1.75% ، فى ثالث خفض فى معدلات الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.