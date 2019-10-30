شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلي عن ذروة 21 شهرا بفعل عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء للمرة الأولى خلال السبع جلسات الأخيرة ،لتتخلي عن أعلى مستوى فى 21 شهرا ، مع نشاط ملحوظ لعمليات جني الأرباح ،بالإضافة إلى تحول تركيز المستثمرين إلى متابعة نتائج أرباح كبرى الشركات خلال الربع الثالث من هذا العام.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى سادس مكسب يومي على التوالي ،مسجلا أعلى مستوى منذ كانون الثاني/يناير 2018 ، بدعم آمال اقتراب الولايات المتحدة والصين من اتفاق تجاري.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال السبع جلسات الأخيرة ،مع تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع الطاقة قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ،تضررا من هبوط أسعار النفط بالسوق العالمية ،بالإضافة إلى إعلان شركة BP انخفاضا بنسبة 41% فى أرباح الربع الثالث بسبب ضعف أسعار الوقود.

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فى المملكة المتحدة ،خسر رئيس الوزراء "بوريس جونسون" يوم الاثنين محاولته الثالثة لفرض انتخابات عامة يوم 12 كانون الأول/ديسمبر القادم،بعد أن فشل فى تحقيق أغلبية الثلثين المطلوبة فى البرلمان.

ويصر جونسون على عقد تلك الانتخابات من أجل إيجاد المزيد من الدعم الشعبي لإقرار الاتفاق الذي توصل إليه مؤخرا مع الاتحاد الأوروبي حول "بريكست" ،ولذلك فسوف يقوم بمحاولة رابعة من خلال مشروع قانون يتطلب أغلبية بسيطة.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.6% ،فى رابع مكسب يومي على التوالي ،مسجلا مستوي قياسي جديد عند 3,044.08 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ،فى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.2 %.

وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.8% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، فى ظل حالة الارتباك السياسي التي تسيطر على بريطانيا فى الوقت الحالي.