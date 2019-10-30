شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العمال البريطاني يوافق على إجراء انتخابات مبكرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض "جيريمي كوربين" يوم الثلاثاء إنه سيدعم إجراء انتخابات عامة مبكرة فى البلاد. Advertisements يأتي هذا فى ضوء أحدث التطورات السياسية فى المملكة المتحدة ،واستجابة للطلب المتكرر من رئيس الوزراء "بوريس جونسون"لعقد انتخابات مبكرة فى 12 كانون الأول/ديسمبر القادم. ويبحث جونسون عن المزيد من الدعم الشعبي لاتفاقه الأخير الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي حول"بريكست".

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