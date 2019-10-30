شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "البنادر للفنادق" تتراجع 11.2% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة البنادر للفنادق، اليوم الثلاثاء، تراجعاً في الخسائر بلغ 11.2% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأعلنت الشركة عن صافي خسائر بقيمة 917.8 ألف دينار بحريني، مُقابل صافي خسائر بلغ 1.034 مليون دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

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واستطاعت الشركة تحقيق إيرادات تشغيلية بلغت 713.5 ألف دينار بحريني خلال الربع الثالث لعام 2019، مقارنة بما مقداره 661.4 ألف دينار بحريني خلال الربع الثالث لعام 2018 .

هذا وحققت الشركة تراجعاً في صافي الخسائر إلى 2.6 مليون دينار بحريني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي خسائر بلغ 2.9 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.

وارتفعت إيرادات التشغيل إلى 2.3 مليون دينار بحريني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل إيرادات تشغيلية بلغت 2.1 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.