شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "بنك وربة" ترتفع 93% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لبنك وربة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 93% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، إنه حقق صافي ربح- خاص بالمساهمين- بلغ 5.6 مليون دينار كويتي مقابل أرباح بلغت 2.9 مليون دينار كويتي في الربع المقابل من 2018.

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وبحسب بيان البنك، يعود جزء من الزيادة في الأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى زيادة الإيرادات التشغيلية إلى 15.1 مليون دينار كويتي مُقابل إيرادات بلغت 12.1 مليون دينار كويتي في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 12.1 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 8.1 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 49%.

وبحسب بيان البنك، بلغ إجمالي الموجودات 3.1 مليار دينار كويتي في نهاية شهر سبتمبر من العام 2019، مقابل 2 مليار دينار كويتي بنهاية السنة الفترة المُقابلة من العام 2018، بزيادة بلغت نسبتها 56%.