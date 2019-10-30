شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الأداء التشغيلي يرفع أرباح "بترورابغ" 62% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية غير المدققة لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 62.1% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 394 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 243 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

كذلك ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 623 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 353 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى تحسن هامش الربح للمنتجات المكررة وتحسن الأداء التشغيلي. كما تأثرت النتائج باعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 وإعادة تقييم العمر الانتاجي للممتلكات والمنشأت والمعدات.

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وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات إلى 8.7 مليار ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 12 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 343 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 774 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بتراجع بلغت نسبته 55.7%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 52 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 531 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

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