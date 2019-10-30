شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع دخل العمليات يصعد بأرباح "الراجحي" 12.4% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لمصرف الراجحي، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 12.4% خلال العام الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حقق البنك صافي أرباح بلغ 2.8 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 2.5 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في الربع الثالث من العام الجاري يرجع إلى ارتفاع دخل العمليات بنسبة 13.6% وذلك نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة والدخل من رسوم الخدمات البنكية وتحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الأخرى.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 5 مليار ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 4.3 مليار ريال خلال الربع المقابل.

Advertisements

وفي المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 1.5% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصروف الاستهلاك. قابله انخفاض مصروف مخصص خسائر الائتمان من 417.3 إلى 332.3 بنسبة 20.4%. وكذلك انخفاض في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 8 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 7.3 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 5.2 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 4.8 مليار ريال في النصف المقابل من العام 2018.

أخبار وتقارير ذات صلة: