شكرا لقرائتكم خبر عن كاتر بيللر يعزز من مكاسبه – تحليل – 29-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كاتر بيللر - CATERPILLAR INC- (CAT) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً للجلسة الثانية على التوالي بلغت نسبتها 0.24% بما يعادل 0.33 نقطة ليستقر عند سعر 140.06 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير والمستويات اللحظية ، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ما ساعد على كبح جماح المزيد من المكاسب للسهم .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 133.92 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 144.72 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر كاتر بيللر يعزز من مكاسبه – تحليل – 29-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.