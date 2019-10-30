شكرا لقرائتكم خبر عن كاتر بيللر يعزز من مكاسبه – تحليل – 29-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كاتر بيللر - CATERPILLAR INC- (CAT) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً للجلسة الثانية على التوالي بلغت نسبتها 0.24% بما يعادل 0.33 نقطة ليستقر عند سعر 140.06 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير والمستويات اللحظية ، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ما ساعد على كبح جماح المزيد من المكاسب للسهم .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 133.92 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 144.72 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد