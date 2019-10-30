بايدو يعاني من ضغط متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 29-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بايدو - BAIDU- (BIDU) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق السهم أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.95% بما يعادل 0.99 نقطة ليستقر السهم عند سعر 104.86 دولار، ويأتي هذا الإغلاق وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، في ظل تداولات السهم بمنطقة محدودة من التحركات الجانبية، وسط معاناته من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم بتداولاته القادمة على المدى القصير ، طيلة ثبات المقاومة 113.76، ليستهدف مستوى الدعم 93.42.
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح انخفاضه
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