شكرا لقرائتكم خبر عن أميركان اكسبريس يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 29-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أميركان اكسبريس - AMERICAN EXPRESS CO-(AXP) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً هي الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.27% بما يعادل 0.32 نقطة ليستقر عند سعر 118.58 دولار، لينجح السهم بارتفاعه الأخير بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، كل ذلك يأتي تحت مظلة سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط اتجاه . Advertisements لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 120.69 استعداداً لمهاجمته. الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد

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