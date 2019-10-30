شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يستقر بمنطقة سلبية – تحليل – 29-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بوينج BOEING CO (BA) بصورة طفيفة بجلسة أمس الاثنين، ليحقق السهم أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.31% بما يعادل 1.05 نقطة ليستقر السهم عند إغلاقه على سعر 340.88 دولار، وجاء ارتفاع السهم مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 351.20، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة بالمدى البعيد (من 292.47 إلى 446.11)، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طالما ظل مستقراً دون مستوى 351.20، ليستهدف مستوى الدعم التالي والمحوري من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 328.64 الذي يمثل نسبة 76.4%.

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : هابط