شكرا لقرائتكم خبر عن ايه إم دي يواصل الارتفاع – تحليل – 29-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم ايه إم دي - ADVANCED MICRO DEVICES INC- (AMD) الارتفاع ، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 3.00% بما يعادل 0.98 نقطة ليستقر السهم عند سعر 33.69 دولار، ويأتي ارتفاع السهم في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ومدعوماً إيجابياً بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم بتداولاته القادمة على المدى القصير، طيلة ثبات مستوى الدعم 31.90 ، ليستهدف مستوى المقاومة القياسي 35.54 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد