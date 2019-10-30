شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 29-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول مستوى 0.6850، بانتظار تفعيل تأثير إشارة التقاطع الإيجابي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك لتعزيز التوقعات بمواصلة الارتفاع بقية اليوم.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق 0.6785، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 0.7015.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6810 والمقاومة 0.6900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد