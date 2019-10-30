شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 29-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالانخفاض ليقترب من المتوسط المتحرك 50، والذي يشكّل دعم إيجابي يعزز فرص استمرار الموجة الصاعدة المتوقعة على المدى اللحظي والقصير، تدعمها إيجابية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح من خلال الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار زيارة مستوى 62.50 مبدئياً، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 59.60 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 62.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد