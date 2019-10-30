شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 29-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط مزيد من الميل الهابط ليبدأ اختبار المتوسط المتحرك 50، وقد يواصل الانخفاض ليلامس مستوى 54.60 قبل العودة للارتفاع من جديد.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم بالاعتماد على الثبات فوق المستوى المذكور، تدعمه إشارات التشبع في البيع التي تظهر بوضوح من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار استئناف الميل الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي الأول عند 57.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.60 والمقاومة 57.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد