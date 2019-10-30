شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 29-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة حول المتوسط المتحرك 50، وننتظر تفعيل الإشارة الإيجابية لدى مؤشر ستوكاستيك لتحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، لنحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية التي تستهدف اختبار مستوى 18.40 مبدئياً، مع التذكير بأن استمرار الارتفاع المتوقع يتطلب الثبات فوق مستوى 17.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد