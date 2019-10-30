شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 29-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات ضعيفة منذ الصباح ولا يزال قرب 1489.00، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى فعالة لهذا اليوم، تدعمها الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 1535.00.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1480.00 والمقاومة 1510.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد