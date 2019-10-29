«العربية».. 16 عاماً من التحليق إلى 170 وجهة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ممدوح صوان

ضاعفت العربية للطيران وجهاتها بنسبة زادت عن 3000%، حيث بدأت بتسيير رحلاتها إلى 5 وجهات وبطائرتين فقط في العام 2003، وباتت اليوم تمتلك أسطولاً مكوناً من 55 طائرة تخدم أكثر من 170 وجهة عالمية انطلاقاً من مراكز عملياتها في الإمارات والمغرب ومصر.

تحتفل العربية للطيران بمرور 16 عاماً على تأسيس الناقلة، حيث استطاعت تغيير مفهوم السفر الجوي في المنطقة، وسرعان ما أثبت الإقبال الكبير على خدمات الشركة نجاح نموذج عملها، وبات بمقدور أعداد كبيرة من أفراد المجتمع المحلي والإقليمي السفر أكثر وبتكلفة أقل.

لا تزال «العربية للطيران» تتصدر قطاع الطيران الاقتصادي في المنطقة، وما زال نموذج الأعمال الذي أسسته يثبت نجاحه وفاعليته. وانطلقت «العربية للطيران» في عام 2003 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتكون أول ناقلة اقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتمكنت منذ إطلاقها من إحداث ثورة في مفهوم السفر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تقديم نموذج ناجح للطيران الاقتصادي الذي يلبّي حاجات شريحة واسعة من العملاء في المنطقة، حيث تتألف العربية للطيران، المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، من مجموعة من شركات الطيران والشركات التي تؤمّن خدمات السياحة والسفر في مختلف أنحاء العالم. وقد باشرت المجموعة عملها في أكتوبر عام 2003 بإطلاق العربية للطيران، وباتت لديها الآن محفظة واسعة تتألف من العديد من المشاريع والأعمال الناجحة.

وشهدت «العربية للطيران» نمواً مستقراً ومستداماً منذ إطلاق أولى رحلاتها، حين أدخلت الناقلة مفهوماً جديداً إلى قطاع السفر الجوي في العالم العربي. ومنذ البدايات الأولى التي امتلكت فيها الشركة طائرتين قامت بتسييرهما إلى 5 وجهات فقط، واصلت «العربية للطيران» نموها حتى باتت اليوم تمتلك أسطولاً مكوناً من 55 طائرة تخدم أكثر من 170 وجهة عالمية انطلاقاً من مراكز عملياتها في الإمارات والمغرب ومصر.

مفهوم جديد

استطاعت «العربية للطيران» أن ترسي مفهوماً جديداً يعتمد على مبدأ جعل السفر في متناول الجميع من دون استثناء، وتحويله إلى تجربة ممتعة من خلال تبنيها لمبدأ القيمة مقابل المال الذي يمنح المسافرين المزيد من راحة البال، ويتيح لهم اختيار العديد من العروض المنخفضة التكلفة إلى عدد من أفضل الوجهات العالمية والإقليمية. وتمتلك العربية للطيران مجموعة فنادق في الإمارات وشركات سياحية وشركة تموين وأكاديمية طيارين ومشاريع مشتركة.

سجلت «العربية للطيران» نمواً مستداماً ونتائج مالية ممتازة على أساس سنوي منذ أن حققت نقطة التعادل المالي خلال عامها التشغيلي الأول في سابقة استثنائية في تاريخ شركات الطيران. ومنذ إطلاقها، استطاعت العربية للطيران اكتساب ثقة عملائها عبر نموذج العمل الذي تتبناه والذي يرتكز على تقديم أفضل خيارات القيمة مقابل المال لهم، وتعزيز خدماتها وتطويرها بشكل متواصل لضمان تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم على الوجه الأمثل وتغطية الأسواق التي يتواجدون فيها، ومواصلة إطلاق المزيد من الوجهات.

Advertisements

أرباح النصف الأول

وفي النصف الأول من العام الحالي سجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية قياسية قدرها 338 مليون درهم؛ بزيادة نسبتها 47% مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة، ووصلت إيرادات الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 إلى 2.173 مليار درهم، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 1.816 مليار درهم. ونقلت الشركة أكثر من 5.82 مليون مسافر من مراكز عملياتها الأربعة خلال النصف الأول من عام 2019، بزيادة نسبتها 12% مقارنة بعدد المسافرين الذي تم نقلهم بالنصف الأول من عام 2018. وحافظ معدل إشغال المقاعد على نسبته المرتفعة، والتي بلغت 84% خلال هذه الفترة.

وقد أسهمت الشركة في نمو البنية التحتية لقطاع الطيران في المنطقة من خلال الاستثمار في مشاريع مستدامة مثل أكاديمية الطيران، وحظيرة الصيانة الخاصة، وأجهزة محاكاة الطيران، وهو ما أحدث نقلة نوعية في قطاع السفر الجوي على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعد «العربية للطيران» من شركات الطيران الأكثر ربحية في العالم، حيث فازت بالعديد من الجوائز بهذا الخصوص.

تنتهج «العربية للطيران» استراتيجية توسع شاملة تهدف إلى توسيع شبكة وجهاتها وربط عملائها بمختلف أنحاء العالم.

تلبية احتياجات السوق

استطاعت «العربية للطيران» خلال 16 عاماً أن تلبي بشكل كبير احتياجات السوق، وتلتزم بسعيها المتواصل للنمو المستدام والدخول في أسواق جديدة مصحوباً بالكفاءة التشغيلية العالية وإدارة التكاليف، مع الحفاظ على توفير أعلى مستويات الخدمة والجودة وتقديم أفضل خيارات القيمة مقابل المال لعملائها.

وعلى الرغم من استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية إلى جانب التحديات الناتجة عن التقلبات غير التقليدية في أسعار الوقود، إلا أن «العربية للطيران» - وبفضل قوة ومرونة نموذج عملها - استطاعت مواجهة التحديات عبر الاستثمار في فرص النمو طويل الأمد، وتنويع مصادر عائداتها.