«رُوّاد» تعرّف أصحاب المشاريع بآليات الحصول على علامة الجودة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عقدت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» وبالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ورشة تدريبية بعنوان (احصل على علامة الجودة الإماراتية).

شارك في الورشة التي عقدت في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة 26 من أصحاب المشاريع الريادية الإماراتية المدعمة من «روّاد، وأصحاب الرخص المنزلية «اعتماد» بدائرة التنمية الاقتصادية، حيث قدمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، الورشة لتعريف المشاركين بالامتيازات التي تحصل عليها المصانع وخطوط الإنتاج الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عند حصولها على العلامات والشارات الصادرة عن الهيئة، على غرار علامة الجودة الإماراتية، وعلامة حلال، وعلامة المطابقة الإماراتية (ECAS)، وعلامة الاعتماد الإماراتية (ENAS)، وعلامة المنتجات البلاستيكية (قابل للتحلل)، وعلامة المقاييس الإماراتية.

وتمنح العلامات والشارات الصادرة عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، المنتجات الحاصلة عليها، القدرة عن النفاذ إلى أسواق ما يزيد على 80 دولة حول العالم، وتساعد المنتجات الوطنية كذلك في زيادة القدرة التنافسية مع المنتجات الأجنبية، ولاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو نطاق العمل الرئيسي لمؤسسة «روّاد».

أكد حمد المحمود مدير مؤسسة «روّاد» أن مجموعة المشاريع الإماراتية المنتسبة إلى عضوية «رُوّاد» والمدعمة عبر خدمات التمويل والاستشارات وغيرها من الخدمات، تمكنت من تحقيق نجاحات نوعية على صعيد الخدمات والمنتجات التي تقدمها سواء في القطاع التجاري أو الصناعي أو الخدمي.

واطّلع المشاركون على الامتيازات التي تقدمها الهيئة للمصانع الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في حال حصولها على علامة الجودة الإماراتية.