جمارك دبي تُطلق مختبراً بتقنية الواقع الافتراضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تكييف التكنولوجيا المتطورة في عملية التعلم والتطوير وبناء القدرات القيادية للموظفين، أطلقت الدائرة مبادرة مختبر القيادة باستخدام تقنية الواقع الافتراضي (Virtual Reality Leadership Lab) الخاص بشركة «Biz Group»، لقيادات جمارك دبي، كنسخة تجريبية فريدة من نوعها عالمياً، حيث يجمع المختبر بين تطبيق تكنولوجيا الواقع الافتراضي ومحتوى تفاعلي فريد صمم بالاعتماد على علم النفس السلوكي المتقدم، ما يغير جذرياً طريقة تدريب القيادات على مهارات جديدة تساعدهم على النجاح في المستقبل.

وقال محمد الغفاري مدير إدارة الموارد البشرية بجمارك دبي: نحرص في الدائرة على دفع عجلة النمو والابتكار وتسخير التقنيات الحديثة في خدمة الأعمال من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي واستكشاف فرص جديدة باستخدام تطبيقات الواقع الافتراضي والمعزّز، للارتقاء بمستوى الخدمات المؤسسية، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وإسعادهم. لاسيما أن العالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة، وتجب مواكبة موظفي الدائرة لتلك التطورات، وذلك لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والوصول إلى أن تكون إمارة دبي المدينة الأذكى عالمياً.

ولفت إلى أن مختبر الواقع الافتراضي يتيح لمستخدميه تعزيز الوعي الذاتي وكشف الأفكار الشخصية واستكشاف مجالات التغيير، مع التعرف إلى تلك التجارب بتقنية 3D بما يحقق رؤى تجريبية متطورة للأعمال بدلاً من الأساليب التقليدية التي تستغرق أياماً في إنجازها، مما يحقق وقتاً أقل لإنجاز الأعمال.

وقالت هيزل جاكسون، الرئيس التنفيذي لشركة بيز جروب: تتصدّر بيز جروب ريادة مجال التعليم منذ 25 عاماً، وتفتخر بمركز تدريب قادة الأعمال بالواقع الافتراضي، وهو المركز متعدد المشاركين الأول في المنطقة والذي يساير أحدث التوجهات العالمية، ويلبي متطلبات مشهد الأعمال الراهن دائم التطور والتغير، حيث يعزز الواقع الافتراضي تأثير مسيرة التعلم في الأعمال، ويقدّم منهجية تعلّم قوية وفريدة وقادرة على التغيير تساعد قادة الأعمال على بلوغ أقصى الإمكانات القيادية التي يحتاجون إليها في عالمنا المعاصر.