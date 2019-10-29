أبوظبي تستعد لافتتاح أكبر شاشة سينما

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشف مشروع القناة في أبوظبي عن التحضير لافتتاح مجمع سينما سيتي الأول في العالم من علامة سيتي ماكس في 2020، لتضم 15 صالة عرض، بما فيها شاشة بعرض 26 متراً الأكبر في أبوظبي مزوّدة بجهاز إسقاط ليزري مزدوج يعمل بنظام RGB، ونظام صوتي ثلاثي الأبعاد من طراز Dolby ATMOS، وتستوعب الصالة الجديدة 386 شخصاً. وسيكون المجمّع قادراً على استقبال 2000 شخص في وقت واحد ضمن صالاته وفق فئات وتجارب متعددة. وقد جرت أمس مراسم توقيع اتفاقية بين فؤاد مشعل، الرئيس التنفيذي لشركة البركة الدولية للاستثمار، التي تتولى تطوير مشروع القناة وحمد أتاسي، الرئيس التنفيذي لدى «إكسكلوسيف سينماز» ومدير عام مجمع سينما سيتي القناة وستيوارت جيسينج، مدير عام مشروع القناة.