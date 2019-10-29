موسم جديد للقرية العالمية بمشاركة 78 دولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

ينطلق اليوم الثلاثاء موسم جديد من مواسم أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، القرية العالمية بموسمها ال24، مع توقعات بنمو أعداد الزوار لتصل إلى 8 ملايين زائر، وهو الأمر الذي يشير إلى مدى النجاح المستمر الذي تحققه القرية منذ انطلاقها، فيما أعلنت القرية أيضاً عن جاهزيتها للترحيب بضيوفها مع باقة من أضخم الاحتفالات الثقافية والترفيهية التي ستتألق بها الوجهة ابتداءً من اليوم الثلاثاء.

كشفت القرية العالمية عن مجموعة من أهم المهرجانات والفعاليات التي تستضيفها خلال الموسم الجديد تحت شعار «عالم من الذكريات تبقى في البال» بهدف تقديم تجربة ثقافية وترفيهية متميزة للملايين من الضيوف المتوقع استقبالهم، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم الأحد بتاريخ 27 أكتوبر بحضور مجموعة من الصحفيين والإعلاميين، وتعد القرية العالمية بتوفير باقة من أضخم الاحتفالات الثقافية والترفيهية التي ستتألق بها الوجهة على مدى 159 يوماً لغاية 4 إبريل 2020.

وصرّح بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية بمناسبة انطلاقة الموسم الرابع والعشرين قائلاً: «يبذل فريق عمل القرية العالمية جهوداً جبارة لتنظيم الموسم الجديد لملايين الضيوف على أتم وجه، حيث نحرص على تمتعهم بتجربة ترفيهية متكاملة مع عروض مبتكرة وميزات رائعة وجديدة كلياً تنافس أضخم المتنزهات العالمية. يتميز هذا الموسم بكونه نقلة نوعية للقرية العالمية، جمعنا فيه خبراتنا على مدى 24 عاماً لنقدّم من خلاله أفضل التجارب الثقافية والترفيهية لضيوفنا في سعينا نحو تحقيق رؤيتنا بأن نغدو روّاداً في قطاع المتنزهات الثقافية والترفيهية في العالم».

ورداً على سؤال «للخليج» حول الموسم المقبل الذي يتزامن مع إكسبو 2020، قال أنوهي: «إكسبو 2020 حدث وطني وتفتخر القرية بأن تكون جزءاً منه ومن أشد الداعمين له، ونعمل معهم عن كثب في تبادل الخبرات، والمتوقع من إكسبو أن يكون فرصة استثنائية للقرية العالمية في أن نضيف أعداد الزوار، بدأنا من سنوات بخططنا للتحضير للموسم 25 الذي يتزامن مع الحدث العالمي، ونتعاون مع مختلف الجهات كهيئة الطرق والمواصلات لربط القرية العالمية بطرق مختلفة».

عالم من الذكريات

تستضيف القرية العالمية في الموسم 24 ثقافات من 78 دولة عبر 26 جناحاً بواجهات خارجية متميزة تصوّر أجمل معالم وحضارات العالم، وتضم الأجنحة لهذا الموسم ثقافات الإمارات والسعودية والهند وباكستان وأوروبا والأمريكتان والبوسنة والبلقان وتايلاند والبحرين والكويت ولبنان والأردن وفلسطين وأفغانستان وسوريا واليابان والفلبين وفيتنام والصين وإفريقيا ومصر والمغرب وتركيا وإيران واليمن. كما تستضيف القرية العالمية لأول مرة ثقافات كل من كوريا وأذربيجان الذين سيتألقان إلى جانب الأجنحة الأخرى التي طالما تمتع الضيوف بزيارتها، ويمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة تسوق عالمية مميزة من خلال أكثر من 3,500 منفذ بيع منتشرة في الأجنحة تقدّم أضخم تشكيلة من المنتجات العالمية الأصيلة والحرف اليدوية والهدايا التذكارية والنكهات المميزة.

وتشمل الإضافات الجديدة هذا الموسم جسرين جديدين في القناة المائية يمثّل الأول جسر «سلسلة زيتشيني» الهنجاري وجسر البرج الشهير في لندن، الذي سيستضيف عروض «تاور تروب» الأكروباتية الهوائية الجديدة والمميزة.

متحف ريبليز

تستضيف القرية العالمية في الموسم الجديد متحف ريبليز صدّق أو لا تصدّق! الترفيهي والتعليمي الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، العلامة الأمريكية صاحبة الشهرة العالمية في جمعها لأكثر الغرائب المثيرة للاهتمام في العالم على مدى أكثر من مئة عام. وسيتمكن ضيوف القرية العالمية من الاستمتاع بتجربة ترفيهية وتعليمية استثنائية جديدة في قلب دبي من خلال ستّ صالات عرض فريدة من نوعها تضم مجموعة تزيد على 200 من المعروضات النادرة التي تم جمعها من جميع أنحاء العالم ومن الفضاء أيضاً.

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ترفيه بدون توقف

سينبض المسرح الرئيسي في القرية العالمية بالحياة مع أكثر من 20 حفلاً غنائياً لنخبة من نجوم العالم مع أضخم الترقيات والتحديثات على أنظمة الصوت والمؤثرات المرئية، وتستضيف القرية العالمية هذا الموسم متوسط عدد 250 عرضاً يومياً طوال الموسم ليصل عدد العروض إلى أكثر من 40 ألفاً على مدى 159 يوماً، ما يضعها في مصاف كبريات الحدائق والمتنزهات الترفيهية في العالم.

ويعود هذا الموسم كرنفال القرية العالمية تحت مسمّى «كرنفال التسامح» ليعكس قيمة التسامح التي تمثلها القرية العالمية ودولة الإمارات بمشاركة أكثر من 150 عارضاً وعارضة من مختلف الجنسيات. ويمثّل كرنفال التسامح في كل موسم أحد أضخم الاحتفالات الأسبوعية التي ينتظرها الآلاف بلهفة. وقام فريق الترفيه بترقية كرنفال التسامح هذا الموسم بإضافة مجموعة من الدمى الميكانيكية الضخمة التي يبلغ ارتفاعها 4 أمتار لتمثّل مختلف الثقافات من حول العالم.

أما بالنسبة لضيوف القرية العالمية من الصغار، فبالإضافة إلى ما يوفره لهم الكرنفال من تجارب مميزة وممتعة، وجدير بالذكر أن القرية العالمية ستقوم بإطلاق برنامج تعليمي وترفيهي متكامل تستهدف به طلاب المدارس حول الإمارات ليزوروا القرية العالمية حصرياً ولأول مرة أثناء ساعات الدوام المدرسي في رحلات مميزة وفريدة إلى متحف ريبليز صدّق أو لا تصدّق يتعلمون فيها عن كل ما يقدمه المتحف من تجارب غريبة وعجيبة ويستمتعون بالمرافق الترفيهية التي يوفرها لهم.

بطاقة واحدة

تقدّم القرية العالمية لأول مرة هذا الموسم بطاقة «وجهات ترفيهية» الجديدة التي تمنح ضيوف القرية العالمية إمكانية الدخول إلى متحف ريبليز صدّق أو لا تصدّق! وجولات وألعاب كرنفال وحضور عرض السيرك إضافة إلى حضور العرض الشيق تحدّي الأقوياء، لتكون بطاقة واحدة توفر تجربة ترفيه متكاملة لضيوف القرية العالمية.

أول وجهة ترفيهية بتغطية الجيل الخامس

حرصت القرية العالمية هذا الموسم على تقديم حلول مبتكرة وتبعاً لأعلى المعايير في تقديم شبكة الاتصال واي فاي المجانية وعالية السرعة لضيوفها في جميع أنجاء الموقع، ليتمكنوا من البقاء على اتصال ومشاركة أجمل الذكريات. القرية العالمية أول وجهة ترفيهية في العالم تقدّم لضيوفها تغطية شبكة الجيل الخامس (5G) بالتعاون مع «دو».