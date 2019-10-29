«ميرك» تؤسس مركزاً عالمياً للاستدامة في «دستركت 2020» بدبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «ميرك كي جي إيه إيه»، أمس عن تأسيس «مركز ميرك للاستدامة» التابع لها في منطقة «دستركت 2020» بدبي، والذي سيتم إطلاقه خلال معرض إكسبو 2020 دبي، وسيبقى المركز بشكل دائم بعد انتهاء المعرض. ويضم المركز برامج متنوعة تهدف إلى إيجاد حلول بحثية قائمة على تطبيق التقنيات والعلوم المتقدمة لتحديات الاستدامة.

وجاءت فكرة تأسيس مركز للاستدامة في قلب مدينة دبي ثمرة اللقاء الذي عقد في دبي بين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي والنائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والدكتور ستيفان أوشمان، رئيس مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي لشركة «ميرك»، والذي أكد خلاله سمو الشيخ مكتوم: «أننا ملتزمون بالعمل مع من يشاركنا رؤيتنا في بناء عالم أفضل».

ويهدف «مركز ميرك للاستدامة» إلى تسريع مسار الحلول المستدامة للتحديات الحضرية العالمية، وبناء القدرات وتطوير المهارات عبر إطلاق مجموعة من البرامج التعليمية والبحثية، التي تشجع على التعاون والعمل المشترك في البحث والتطوير لدعم جيل جديد من المبتكرين وتحفيز مسيرة التحول نحو عالم أكثر استدامة. وسيضم المركز أيضاً حاضنةً للمشاريع الناشئة تركز على دعم نمو الشركات الجديدة في مجال الاستدامة. كما سيقوم المركز بتسهيل الاطلاع على الخبرات الواسعة واستخدام البنية التحتية لمجموعة «ميرك».

وقالت ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي: «سعداء بتعاوننا مع واحدة من أبرز شركات العلوم والتكنولوجيا العالمية، والذي يبرهن على أرض الواقع إمكانات إكسبو 2020 وإرثه القائم على التكنولوجيا والابتكار والعديد من الفرص، كما نتطلع إلى إحداث تأثير ملموس في حياة الناس حول العالم».

نشر المعرفة

وقال ستيفان أوشمان، رئيس المجلس التنفيذي والمدير التنفيذي لشركة «ميرك»: «إن تأسيس أول مركز استدامة تابع ل«ميرك» في «دستركت 2020» بدبي يؤكد التزامنا بتوسيع نطاق علاقاتنا مع شركات الابتكار والباحثين ورواد الأعمال. ونحن في «ميرك» نكرس كل طاقاتنا لتحقيق مستقبل أفضل، وسيعمل المركز على نشر المعرفة بين الأفراد الذين يمتلكون مستويات متقاربة من المعرفة والمهارات، وبناء القدرات في دولة الإمارات وبالأخص قدرات الشباب والمرأة، ودعم الشركات الناشئة التي يمكنها تقديم حلول مستدامة تحسّن حياة الناس من خلال استخدام العلوم والتكنولوجيا».

وستتبنى «ميرك» استراتيجية عملية شاملة لعدة قطاعات تتعاون فيها مع أصحاب المصلحة محلياً وعالمياً بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية والبحثية، والشركات متعددة القطاعات، والهيئات الحكومية وغير الحكومية، والمؤسسات المجتمعية، ووسائل الإعلام. كما ستوفر منظومة «دستركت 2020»، بيئةً مثلى لشركة «ميرك» لتطوير تقنيات جديدة، والتعاون مع مؤسسات أخرى لدفع عجلة الابتكار والاستدامة في مجالي العلوم والتكنولوجيا.