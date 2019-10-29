افتتاح منتدى الرائدات وسيدات الأعمال في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتحت أمس النسخة العاشرة من منتدى الرائدات وسيدات الأعمال الاقتصادي من ناسيبا في دبي تحت عنوان «الجرأة على بناء مستقبل أفضل». يستمر المنتدى يومين وهو أكبر منبر لتمكين المرأة اقتصادياً في الشرق الأوسط ويجمع بين المؤسسات الكبرى الإقليمية والعالمية مثل سيمنز، فيسبوك، أليرجن، فيليب موريس، بي دبليو سي، جنرال موتورز وإعمار للضيافة، لتقاسم قصص النجاح في مجال المساواة بين الجنسين والشمول.

وقال نك واطسون، المدير المسؤول في ناسيبا: خلال السنوات العشر الماضية، سافر منتدى الرائدات وسيدات الأعمال الاقتصادي إلى 8 مدن وتواصل مع آلاف الرجال والنساء حول العالم، القادرين على تغيير المسار ويتقاسمون رؤية مشابهة لعالم لا تعود فيه الفجوة بين الجنسين عائقاً أمام الازدهار والابتكار. منتدى مثل رائدات وسيدات الأعمال الاقتصادي أكثر من مجرد حدث، إنه مجتمع من أشخاص يؤمنون بقوة التواصل، الدعم، التمكين والتشجيع لبعضهم البعض ليتحقق التغيير.

وتماشياً مع الاعتراف العالمي بأنه يجب الإسراع في رفع وتيرة تمكين المرأة اقتصادياً، فإن أكثر من 50 من قادة الفكر والمتحاورين انخرطوا في محادثات عميقة وجلسات حافلة بالمعلومات حول النهوض بالتنوع بين الجنسين في مجتمعاتنا واقتصادياتنا.

د. مارك اسبوزيتو، المؤسس الشريك، نيكسوس فرونتيير تك، تحدث عن «التنوع في أوقات التغيير» في حديثه الرئيسي، وتساءل: «لماذا لا يزال الكثير من المؤسسات تكافح لخلق ثقافة عمل شاملة؟»

في جلسة تحت عنوان «الاتصال - التمكين - الابتكار» بقيادة فيسبوك، ناقش المجتمعون كيف أن بناء مجتمعات موثوق بها يعمق التطور الوظيفي والاستفادة من الرؤى الفريدة للنساء للتطوير الشخصي والمهني.