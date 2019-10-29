«سوبر دراجي» يودع «المركزي».. ومهمة كبيرة بانتظار لاجارد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى ماريو دراجي أمس الاثنين، مهامه على رأس البنك المركزي الأوروبي بعد ثماني سنوات طُبعت بالأزمات، تاركاً المهمة لكريستين لاجارد المديرة العامة السابقة لصندوق النقد الدولي.

وفي هذه المناسبة، ألقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والإيطالي سيرجو ماتاريلا كلمات، أشادوا فيها ب«سوبر ماريو» وهو اللقب الذي أطلق على دراجي، بسبب جهوده الحثيثة والوسائل التي ابتكرها للحفاظ على اليورو.

وتمت مراسم انتقال المهام من دراجي إلى لاجارد مع تقليد تسليم جرس الرئيس، وهو نسخة مكبّرة عن الجرس الذي يتوسط طاولة مجلس الحكام في الطابق ال41 من مقر المؤسسة، على أن يدخل حيز التنفيذ فعلياً في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وأعلنت لاجارد، أول امرأة تتولى هذا المنصب، عزمها على تغيير ثقافة المؤسسة المالية من خلال تحديث لغة تواصلها والتشديد على المساواة بين الرجل والمرأة فيها، وتعزيز تحركها من أجل المناخ.

غير أن المهمة الأكثر إلحاحاً التي تواجه لاجارد المبتدئة في مجال السياسة النقدية، ستقضي بتسوية الخلافات داخل مجلس الحكام، هيئة القرار فيما يتعلق بمعدلات الفائدة في منطقة اليورو.