1.046 تريليون تجارة إعادة التصدير للدولة خلال 3 سنوات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عززت الإمارات دورها مركزاً إقليمياً لتجارة إعادة التصدير خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بدعم من بيئة تنافسية مصنفة بكونها الأكثر جاذبية على المستوى الإقليمي، فيما تعد ضمن الأفضل عالمياً بحسب المرجعيات الدولية المتخصصة. وتوثق الإحصاءات الرسمية أن قيمة تجارة إعادة التصدير للدولة وصلت إلى نحو 1.046 تريليون درهم خلال السنوات الثلاث الماضية، لتشكل ما نسبته 25% من إجمالي تجارة الإمارات في نفس فترة الرصد والتي بلغت 4.141 تريليون درهم.

وتشمل تجارة إعادة التصدير جميع ما يتم استيراده من الخارج ويدخل المنطقة الجمركية والاقتصادية، ويصبح جزءاً من الرصيد السلعي ثم يعاد تصديره كما هو من طرف ثالث من دون أي تعديل عليه، وذلك وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها.

ومع أن أرقام إعادة التصدير، التي تقارب ثلث إجمالي الصادرات للدولة الاتحادية، تندرج أحياناً ضمن الأرقام الإجمالية للصادرات الوطنية في موازين التبادل التجاري، إلا أن الإحصاءات الفنية الدقيقة تميز بينها وبين الصناعة المحلية في أرقام التبادل التجاري مع الدول، فتجارة المناطق الحرة من موانئ الإمارات تشكل مع بعض الدول أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي حركة التصدير.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إلى تواصل زخم النمو في قطاع التجارة الخارجية، خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يظهر جلياً في استمرار المؤشر الخاص بالقطاع في نهجه التصاعدي، وعلى نحو يعكس النشاط الذي تشهده كافة القطاعات الاقتصادية.

وخلال عام 2016 بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات نحو 1.078 تريليون درهم شكلت تجارة إعادة التصدير منها نحو 215 مليار درهم أي ما نسبته 20%.

وشكل عام 2017 نقطة تحول مهمة في تعزيز مكانة الدولة بصفتها مركزاً إقليمياً لتجارة إعادة التصدير، والتي تضاعفت قيمتها تقريباً، بالغة مستوى 400 مليار درهم، كما يظهر من الأرقام التي أصدرتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

ومع التطور الكبير الذي شهدته تجارة إعادة التصدير، ارتفعت نسبته إلى 26.2% تقريباً من إجمالي قيمة تجارة الدولة خلال العام قبل السابق والذي وصل إلى 1.527 تريليون درهم.

وتواصل نشاط هذا النوع من التجارة في عام 2018، حيث بلغت قيمته 431 مليار درهم أي ما نسبته 28% من إجمالي التجارة البالغة نحو 1.536 تريليون درهم.

(وام)