تفاهم بين «أبوظبي العالمي» و«تورونتو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: الخليج

وقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم مع شركة تورونتو المالية العالمية، أكبر مؤسسة مالية في كندا. وتسهم المذكرة الجديدة في تعزيز التعاون بين الجهتين من خلال مبادرات مشتركة لدعم نمو السوق في أبوظبي

وتورونتو. وقد وقع على الاتفاقية كل من ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية وجينيفر رينولدز، رئيس شركة تورونتو المالية العالمية وذلك على هامش مهرجان فينتك أبوظبي 2019.

وقال ريتشارد تنج: «تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهودنا لتطوير علاقات التعاون مع شركة تورونتو المالية العالمية، حيث سنعمل على تعزيز الجهود لتوفير المزيد من الفرص في مجال التكنولوجيا المالية وإدارة الأصول والتمويل المستدام بما يلبي متطلبات الشركاء الاستراتيجيين واحتياجات السوق في كلا البلدين.»

من جانبها قالت جينيفر رينولدز: «يسرنا توقيع مذكرة التفاهم مع سلطة تنظيم الخدمات المالية لتوفير المزيد من فرص التعاون كوننا نشارك سلطة تنظيم الخدمات المالية اهتمامنا وتركيزنا على الابتكار والتمويل وتطوير المواهب إلى جانب توفيرنا لبيئات عمل متكاملة أسهمت في تحقيق هذه الشراكة.»

توفر مذكرة التفاهم الجديدة منصة لكلا الجهتين لتبادل الخبرات والآراء حول التشريعات وأطر العمل والأنظمة التنظيمية وأفضل الممارسات التي تخدم احتياجات رواد الأعمال في كلا السلطتين. كما سيبحث الطرفان مشاريع وأنشطة مشتركة لتنمية رأس المال البشري وتطوير المواهب وتعزيز النمو في كلا السوقين.