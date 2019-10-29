شكرا لقرائتكم خبر عن 668.9 مليون دولار أرباح«البنك العربي» في 9 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت مجموعة البنك العربي نمواً في الأرباح بنسبة 4% للتسعة شهور من العام 2019، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة بعد الضرائب والمخصصات 668.9 مليون دولار مقارنة مع 643.2 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق، في حين بلغت الأرباح قبل الضرائب 912 مليون دولار وبنسبة نمو 6%، مما عزز من مركزه المالي حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 8.9 مليار دولار كما في نهاية أيلول 2019.
وبلغت التسهيلات الائتمانية 26.1 مليار دولار بالمقارنة مع 25.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق بنمو 3%، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 4% لتصل إلى 34.7 مليار دولار.
وأكد صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة على قدرة مجموعة البنك العربي على تعزيز أرباحها ومكانتها المالية وذلك بانتهاج المجموعة لسياسات مصرفية حكيمة تحاكي بنجاعة مختلف التحديات الاقتصادية وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة. وأوضح نعمه صباغ المدير العام التنفيذي للبنك العربي أن البنك استطاع أن ينمو بصافي أرباحه التشغيلية بنسبة 5% لتصل إلى 1040 مليون دولار من خلال كفاءة توظيفاته والتنوع في منتجاته وخدماته المصرفية التي يقدمها بالإضافة إلى كفاءة ضبط مصاريفه التشغيلية، حيث نما صافي الفوائد من الأعمال البنكية الرئيسية بنسبة 5% نتيجة لتحسين العائد والإدارة الجيدة لتكلفة مصادر الأموال.
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