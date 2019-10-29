شكرا لقرائتكم خبر عن 8 % ارتفاع أرباح «طيران أبوظبي» إلى 224 مليوناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365” صعدت أرباح شركة «طيران أبوظبي» بنسبة 8% إلى 223.9 مليون درهم في التسعة شهور الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 206.8 مليون درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي.

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