أرباح تاريخية بـ12.5 مليار لـ «الإمارات دبي الوطني»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

ارتفع صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 63% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 12.5 مليار درهم. وتشمل هذه النتائج مبلغ 4.4 مليار درهم ناتج عن تأثير صفقة نتورك إنترناشيونال. وشهدت الأرباح التشغيلية الأساسية بعد عملية الاستحواذ على «دينيزبنك»، نمواً بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعومة بنمو صافي دخل الفائدة بنسبة 17% نتيجة لنمو القروض، ونمو الدخل من غير الفائدة بنسبة 31% نتيجة ارتفاع دخل معاملات الصرف الأجنبي ودخل بطاقات الائتمان. ولا تزال الميزانية العمومية للبنك تحافظ على مركزها القوي، ومعدلات جيدة في السيولة وجودة الائتمان. وتم الإعلان عن إصدار حقوق الاكتتاب بهدف توفير مزيد من الدعم لمعدلات رأس المال.

بلغ إجمالي الدخل 15.5 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة نمو القروض وارتفاع دخل الرسوم، وارتفعت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 149% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مع زيادة صافي تكلفة المخاطر بواقع 103 نقاط أساس سنوياً نتيجة تضمين دينيزبنك وانخفاض عمليات إعادة القيد والتحصيلات.

وتحسّن صافي هامش الفائدة بواقع نقطة أساس واحدة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 2.82%، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لدينيزبنك.

كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 35% ليصل إلى 675.6 مليار درهم خلال العام 2019 متضمناً دينيزبنك

وارتفعت قروض العملاء 31% لتصل إلى 429.7 مليار درهم خلال العام 2019 متضمناً دينيزبنك.

وارتفعت ودائع العملاء 35% لتصل إلى 468.2 مليار درهم خلال العام 2019 متضمناً دينيزبنك.

وتحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة إلى 4.8%، ضمن ميزانية عمومية أكبر وبنسبة تغطية قوية بلغت 126.6%.

وبلغ معدل تغطية السيولة 149.3%، كما يشير معدل القروض إلى الودائع الذي يبلغ 91.8% إلى الوضع السليم للسيولة في المجموعة.

وانخفضت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية بنسبة 3.7% لتصل إلى 13.7% خلال العام 2019، مع توقعات بأن تساهم حقوق الاكتتاب بتحسن نسب رأس المال بواقع 1.5%.

إنجاز قياسي

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، «تمكّن بنك الإمارات دبي الوطني مجدداً من تحقيق أداء مالي قوي للتسعة أشهر الأولى من العام 2019. كما استكمل البنك بنجاح عملية الاستحواذ على دينيزبنك في الربع الثالث من العام 2019.

ويعتبر هذا إنجازاً قياسياً لبنك الإمارات دبي الوطني كونه يساهم في توسيع نطاق وجودنا ليشمل 13 دولة، ويرسّخ مكانة البنك كواحد من البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا ويضم أكثر من 14 مليون عميل. كما قام البنك بزيادة نسبة تملك الأجانب من 5% إلى 20%، وأعلن عن سعيه للحصول على موافقة مساهميه والهيئات الرقابية ذات الصلة لرفع نسبة تملك الأجانب إلى 40%. ومن خلال هذه الخطوة، يتيح البنك لمساهميه الأوفياء فرصة قيّمة واستثنائية ليكونوا جزءاً من رحلة نموه المستمر ونجاحه المتواصل من خلال المشاركة في حقوق الاكتتاب لجمع رأس مال يصل حتى 1.75 مليار دولار، كما أننا سنبقى دائماً شركاء رئيسيون في دعم خطط النمو وبلورة رؤية حكومتنا الرشيدة. وإنه من دواعي سرورنا أن يتم تصنيف بنك الإمارات دبي الوطني ضمن العشرين الأوائل على قائمة مجلة «فوربس» لأكثر الشركات احتراماً في العالم، ليحجز لنفسه موقعاً رائداً بين نخبة الشركات والمؤسسات العالمية. ويأتي هذا التصنيف ليعكس الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك لتقديم أرقى مستويات خدمة العملاء وأفضل المنتجات، والبقاء في الوقت ذاته في طليعة داعمي جهود الخدمة المجتمعية ومبادرات الاستدامة.

قاعدة قوية

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، شهد صافي الأرباح في بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً بنسبة 63% في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 ليصل إلى 12.5 مليار درهم. وتشمل هذه النتائج مبلغ 4.4 مليار درهم ناتج عن تأثير صفقة نتورك إنترناشيونال. ومن شأن الإتمام الناجح لعملية إصدار حقوق الاكتتاب أن يضمن توفير قاعدة رأس مال راسخة وقوية للبنك تُمكّنه من تحقيق مزيد من النمو المنضبط على مدى السنوات القادمة. ولقد تمكّنا مجدداً من تقديم مزيد من الابتكارات الرقمية من خلال تأسيس (E20.)، وهو بنك رقمي للأعمال مخصص لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أنه من دواعي سرورنا أن ننال جائزة «إمباكت 2030 للابتكار»، مبادرة الأمم المتحدة المعنية بتشجيع شركات القطاع الخاص على المشاركة في العمل التطوعي لخدمة المجتمع.

نمو الأصول

وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، كان الأداء التشغيلي للتسعة أشهر الأولى من العام 2019 جيداً، نظراً لارتفاع الأرباح التشغيلية الأساسية بنسبة 5% مدعومة بنمو الأصول وارتفاع دخل الرسوم. ومع تضمين دينيزبنك، شهد إجمالي الدخل نمواً بنسبة 20% في التسعة أشهر الأولى، مدعوماً بنمو صافي دخل الفائدة بنسبة 17% ونمو صافي الدخل من غير الفائدة بنسبة 31%. وتحسّن صافي هامش الفائدة بواقع نقطة أساس واحدة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 2.82%، وذلك نتيجة ارتفاع الهوامش الناتجة عن دينيزبنك. وتعتبر نسبة التكلفة إلى الدخل البالغة 30.3% ضمن الحدود التوجيهية.

التقرير المالي

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وصل إجمالي الدخل للتسعة أشهر الأولى من العام 2019 إلى مبلغ 15.541 مليار درهم، بزيادة قدرها 20% مقارنة بمبلغ 12.905 مليار درهم للفترة ذاتها من العام 2018. وشهد صافي دخل الفائدة تحسناً بنسبة 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق أو 8% باستثناء دينيزبنك مدعوماً بنمو القروض.

وارتفع إجمالي الدخل من غير الفائدة بنسبة 31 ٪ على أساس سنوي، أو 20 ٪ باستثناء دينيزبنك، وذلك على خلفية ارتفاع الرسوم الأساسية ودخل الأوراق المالية الاستثمارية. كما ارتفع دخل الرسوم الأساسية بنسبة 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع دخل صرف العملات الأجنبية والدخل المتعلق ببطاقات الائتمان.

وارتفعت التكاليف للتسعة أشهر الأولى من العام 2019 بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 4.706 مليار درهم، وهذا عائد إلى الزيادة في تكاليف الموظفين والتكاليف التشغيلية المتعلقة بأنشطة التوسع الدولي. وتعتبر نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 30.3% ضمن الحدود التوجيهية.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، شهد معدل القروض منخفضة القيمة تحسناً بنسبة 1.1% ليصل إلى 4.8% حيث تم تسجيل قروض دينيزبنك بالقيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ ونتج عن ذلك عدم الزيادة في القروض المتعثرة للمجموعة. وبلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة خلال الفترة 2.755 مليار درهم، وهي أعلى بنسبة 149% مقارنة بعام 2018 مع ارتفاع صافي تكلفة المخاطر السنوي إلى 103 نقاط أساس نتيجة تضمين دينيزبنك وانخفاض عمليات إعادة القيد والتحصيلات.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام 2019، حققت المجموعة أداءً قوياً انعكس من خلال تسجيل صافي أرباح بلغ 12.483 مليار درهم، وهو أعلى بنسبة 63% من صافي الأرباح المسجل في الفترة المقابلة من العام 2018. وتشمل هذه النتائج أرباحاً بقيمة 4.389 مليار درهم نتيجة التخارج الجزئي من أسهم نتورك إنترناشيونال والتقييم العادل للحصة المتبقية. وشهدت الأرباح التشغيلية الأساسية نمواً بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعومة بالنمو القوي للأصول وارتفاع دخل الرسوم.

وارتفعت كل من القروض والودائع 31% و35% على التوالي منذ بداية العام. فيما بقيت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النطاق المستهدف من الإدارة عند نسبة 91.8%. وخلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، قام البنك بجمع التزامات دين لأجل بمبلغ 12.7 مليار درهم عن طريق عمليات الطرح الخاص مع آجال استحقاق تصل حتى 20 عاماً.



تخصيص زيادة رأس المال سهم لكل 7.32 مملوكة للمساهم



قام بنك «الإمارات دبي الوطني» بتخصيص سهم واحد لكل 7.32 سهم مملوكة للمساهم، وذلك فيما يخص زيادة رأس ماله. وأفاد في بيان لسوق دبي المالي، أنه وفقا للقوانين الواجب تطبيقها في الإمارات، فإنه لا يوجد كسور للأسهم، ولذلك في دعوة المساهمين للاكتتاب في الأسهم الجديدة تم تقريب عدد الأسهم التي يلزم أن يتملكها المساهم للحصول على حق واحد إلى 8 أسهم.

وأشار البنك، إلى أن تخصيص الحقوق للمساهمين بتاريخ 31 أكتوبر 2019 سيتم على نسبة توزيع بواقع حق واحد لكل 7.32 سهم، ونظراً لأن البنك غير قادر على تخصيص الكسور في الحقوق، سيتم تقريب إجمالي عدد الحقوق المخصصة لكل مساهم إلى أقل رقم صحيح من الحقوق.



رئيس مالي جديد.. ومواطن مسؤول التدقيق الرئيسي



أعلن «الإمارات دبي الوطني» عن تعيين الإماراتي عامر عبد الرحيم كاظم مسؤول التدقيق الرئيسي، وباتريك سوليفان مسؤولاً رئيسياً للشؤون المالية.

وأوضح البنك في بيان لسوق دبي المالي أن مسؤول التدقيق الرئيسي الحالي مارك مارتينيلي سيواصل عمله مستشاراً لمجلس الإدارة، ولاستكمال إجراءات تسليم مهام عمله.

وأشار أيضاً إلى أن المسؤول الرئيسي للشؤون المالية الحالي سوريا سوبرامانيان، سيتقاعد، وسيحتفظ بعلاقاته كعضو في بعض مجالس إدارة الشركات التابعة.



2 %نمو الإمارات و3% دبي



يتوقع فريق الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني نمو إجمالي الناتج المحلي في دولة الإمارات إلى 2% لعام 2019 بعد أن كان 1.7% في عام 2018، حيث من المتوقع أن يسهم قطاع النفط بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي العام. ومن المرتقب أن تشكل دبي القوة الرئيسية الدافعة للنمو غير النفطي في الدولة لهذا العام، مع توقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي إلى 3% في عام 2019. كما واصلت أسعار العقارات السكنية والإيجارات انخفاضها في عام 2019 مع استمرار زيادة العرض وانخفاض الطلب.