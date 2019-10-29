شكرا لقرائتكم خبر عن بي آر شيتي يدرس طرح «نيوفارما» للاكتتاب العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبحث الملياردير ورجل الأعمال الهندي، بي آر شيتي، طرح أسهم شركته «نيوفارما» المتخصصة في إنتاج الأدوية، للاكتتاب العام. وأوضح ابنه بيناي شيتي، الرئيس التنفيذي لشركة «بي آر إس فينتشرز»: من المنطقي أن تسلك الشركة هذا المسار، حيث إن الاكتتاب العام يعتبر خياراً جيداً، مشيراً إلى أن العمل على طرح أسهم الشركة لا يزال في مراحله المبكرة. (بلومبيرج)

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