«أبوظبي التجاري» و«الإمارات دبي الوطني» يخالفان اتجاه الأسواق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

خالف سهما «أبوظبي التجاري»، و«الإمارات دبي الوطني»، اتجاه سوقي أبوظبي ودبي الماليين، مع تصدرهما التداولات ب74.2 مليون درهم للأول الذي ارتفع 2.91% عند 7.79 درهم، و66.3 مليون درهم للثاني، بارتفاعه 0.4% إلى 12.55 درهم، وذلك على وقع النتائج المالية القوية لكلا البنكين.

حصد «أبوظبي التجاري» 4.2 مليار درهم أرباحاً في 9 أشهر العام الجاري، بلغت أرباح «الإمارات دبي الوطني» 12.5 مليار درهم في الفترة المذكورة، مسجلاً بذلك قفزة في النمو 63%.

وعموماً، تأثرت المؤشرات العامة للأسواق، بضغوط من قطاع العقار في سوق دبي بتراجعه 0.38%، بينما جاءت الضغوط على سوق أبوظبي من سهمي «أبوظبي الأول»، و«اتصالات»، لينخفض 0.27%.

وانتهز الأجانب (غير العرب) فرصة الأسعار المغرية للعديد من الأسهم، وضخوا مجدداً في سوق دبي 43.4 مليون درهم محصلة شراء، و11.4 مليون درهم للمحافظ الاستثمارية، في مقابل عمليات تسييل بسوق أبوظبي.

واستقطبت الأسهم سيولة بقيمة 341.4 مليون درهم، منها 160 مليون درهم في دبي، و181.4 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 148.4 مليون سهم، توزعت بواقع 89.4 مليون سهم في دبي، و59 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 61 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 32 شركة.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة عند مستوى 2777 نقطة، متأثراً بنزول أسهم شركات العقار والبنوك والتأمين والخدمات.

وهبط قطاع العقار 1.4% نتيجة تعرضه لضغوط «إعمار العقارية» بتراجعه 1.12%، وتراجع كذلك «إعمار للتطوير» 1.71%، و«إعمار مولز» 3.06%، و«الاتحاد العقارية 0.31%، و«ديار» 2.36%، و«داماك» 0.55%، فيما ارتفع «أرابتك» 0.53%.

ونزل قطاع البنوك على نحو طفيف جداً 0.02% بعد نزول«دبي الإسلامي» 0.56% بينما كان الفضل ل«الإمارات دبي الوطني» الذي حد من خسائر القطاع بارتفاعه 0.4%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع النقل 0.56% بعد ارتفاع سهم «العربية للطيران» 0.74%، و«أرامكس»0.5%، في وقت هبط«الخليج للملاحة» 0.29%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.63% نتيجة ارتفاع سهم«دبي للاستثمار»:0.78%، و«شعاع كابيتال» 3.03%، في وقت خالف«سوق دبي المالي» الاتجاه، متراجعاً 0.44%.

من جانبه، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 5134.69 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات البنوك والاستثمار والاتصالات والطاقة.

وتراجع قطاع البنوك 0.2% بعد تراجع«أبوظبي الأول:» 0.52%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.19%، في مقابل ارتفاع«أبوظبي التجاري»2.91%.

وانخفض قطاع الاتصالات 0.48% بعد انخفاض سهم«اتصالات»:بالنسبة ذاتها. كما انخفض قطاع الطاقة 0.97% بعد انخفاض سهم«دانة غاز»0.11%، و«طاقة» 8.68%، وذلك بالرغم من ارتفاع«أدنوك للتوزيع» 0.38%.

وجاء ذلك مع استقرار سهمي«الدار»و«رأس الخيمة العقارية»في الوقت الذي نزل قطاع الاستثمار 0.54% مع نزول«إشراق» 1.86%، واستقرار«الواحة كابيتال».

وتصدر سهم«الإمارات دبي الوطني» التداولات في سوق دبي،، تلاه سهم«إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 24.14 مليون درهم، ليغلق عند 4.43 درهم، ثم سهم«دبي الإسلامي» بسيولة وصلت إلى 16.4 مليون درهم، وأقفل عند 5.3 درهم.

وفي سوق العاصمة، جاءت الصدارة لسهم«أبوظبي التجاري»، تلاه سهم«الدار»بتداولات بلغت 31.4 مليون درهم، مغلقاً عند 2.31 درهم، ثم سهم«أبوظبي الأول»، الذي استقطب 22 مليون درهم، وأقفل عند 15.42 درهم.

وسجل سهم«دبي الوطنية للتأمين» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 10.98% مغلقاً عند 4.55 درهم، وفي المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم«مصرف السلام السودان»، بنزوله 5.88% وإغلاقه عند 1.28 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي، سهم«الشارقة للأسمنت»، بارتفاعه 11.11% وإغلاقه عند 0.99 درهم، وبالعكس، انخفض سهم«بنك الاستثمار» 9.78% وأغلق عند 2.03 درهم.

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 41.8 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 41.8 مليون درهم محصلة بيع، منها 5.2 مليون درهم محصلة بيع العرب، و7.7 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و28.9 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم في جلسة الأمس، على أسهم شركات«الدار»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«ديار»، و«العالمية القابضة»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات«دانة غاز»، و«منازل»، و«أبوظبي التجاري».

وسيطر التباين مجدداً على أداء المحافظ الاستثمارية مع اتجاهها نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار بلغ 11.4 مليون درهم محصلة شراء، في وقت اتجهت نحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار بلغ 1.2 مليون درهم محصلة بيع.

هذا واتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار بلغ 11.4 مليون درهم محصلة بيع، وإلى الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 1.2 مليون درهم محصلة شراء.