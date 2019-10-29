«الحوار الياباني العربي» يناقش تطوير أنظمة الملكية الفكرية في طوكيو

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شهدت العاصمة اليابانية طوكيو أمس، انطلاق فعاليات الحوار الياباني العربي حول استخدام أنظمة الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حقبة التحول الرقمي، والذي نظمته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات والمكتب الياباني لبراءات الاختراع.

ترأس وفد الدولة المشارك في الفعالية المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحضر أعمال الملتقى خالد عمران العامري، سفير دولة الإمارات لدى اليابان. كما ضم الوفد خلفان السويدي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الملكية الفكرية وريادة الأعمال بالإنابة، وعدداً من المسؤولين المعنيين في الوزارة.

تطوير الجوانب التشريعية

قال المهندس محمد الشحي في كلمته التي ألقاها خلال الحوار، إن الإمارات تواصل جهودها في تطوير البنية التحتية اللازمة للارتقاء بممارسات الملكية الفكرية واعتماد استراتيجيات واضحة، لتعزيز الحوار والتعاون مع الشركاء في هذا القطاع الحيوي، من أجل تطوير الجوانب التشريعية والمؤسسية الناظمة لتطبيقات الملكية الفكرية.

وأكد أن الإمارات تعد من أكثر دول المنطقة استعداداً لتطوير أنظمة الملكية الفكرية اعتماداً على التكنولوجيا الرقمية المتقدمة، مؤكداً أن الإمارات حريصة على تنمية وجذب الاستثمارات إلى قطاع الذكاء الاصطناعي ومختلف المشاريع القائمة على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء وغيرها، والتي ستسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة، موضحاً أن دمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في أنظمة الملكية الفكرية يسهم في الارتقاء بإدارة وتشغيل أنظمة براءات الاختراع والعلامات التجارية والمصنفات الفكرية على نحو أكثر كفاءة، كما ستدعم كافة جهود التنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.

من جانبه، قال السفير خالد عمران العامري إن تعزيز الشراكة الإماراتية اليابانية هي خطوة بالغة الأهمية في إطار التعاون الثنائي النشط بين البلدين، ويأتي تنظيم الحوار العربي الياباني حول الملكية الفكرية في العصر الرقمي وتأثيرها في النمو الاقتصادي والاجتماعي، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومكتب براءات الاختراع الياباني، ليمثل فرصة إضافية لتعزيز هذه الجهود والاستفادة من الخبرات المشتركة في سبيل تطوير البنية التكنولوجية لدولة الإمارات في مجال الملكية الفكرية وبشكل خاص براءات الاختراع.