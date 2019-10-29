شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول «كارفور» في أوزبكستان 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلنت ماجد الفطيم عن خطتها لافتتاح أول متاجر كارفور في أوزبكستان، لتكون كارفور العلامة العالمية الأولى في مجال تجزئة المواد الغذائية في الدولة الآسيوية الوسطى.
ومن المقرر افتتاح 7 متاجر في طشقند خلال أول عامين من الإطلاق، وذلك كجزء من المرحلة الأولى، التي سوف تتضمن افتتاح ثلاثة متاجر سوبر ماركت ومتجر هايبر ماركت في العام 2020، يليها افتتاح ثلاثة متاجر في العام 2021 منها متجرا سوبر ماركت وآخر هايبر ماركت، وسوف تشغل هذه المتاجر مساحة 17400 متر مربع من إجمالي مساحة البيع بالتجزئة في العاصمة طشقند.
وتمتلك ماجد الفطيم حق الامتياز الحصري لتشغيل علامة كارفور التجارية في أكثر من 30 سوقًا، وتدير حاليًا ما يتجاوز 285 متجرًا في 15 دولة.
ويأتي الإعلان عقب اتفاقية ل«ماجد الفطيم» مع مجموعة «أكفا» وقعها هاني ويس، الرئيس التنفيذي لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»، وعليشير عبدوفاخيتوف، الرئيس التنفيذي لقسم البيع بالتجزئة (أطلس) لدى مجموعة «أكفا».
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح أول «كارفور» في أوزبكستان 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.