افتتاح أول «كارفور» في أوزبكستان 2020

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أعلنت ماجد الفطيم عن خطتها لافتتاح أول متاجر كارفور في أوزبكستان، لتكون كارفور العلامة العالمية الأولى في مجال تجزئة المواد الغذائية في الدولة الآسيوية الوسطى.

ومن المقرر افتتاح 7 متاجر في طشقند خلال أول عامين من الإطلاق، وذلك كجزء من المرحلة الأولى، التي سوف تتضمن افتتاح ثلاثة متاجر سوبر ماركت ومتجر هايبر ماركت في العام 2020، يليها افتتاح ثلاثة متاجر في العام 2021 منها متجرا سوبر ماركت وآخر هايبر ماركت، وسوف تشغل هذه المتاجر مساحة 17400 متر مربع من إجمالي مساحة البيع بالتجزئة في العاصمة طشقند.

وتمتلك ماجد الفطيم حق الامتياز الحصري لتشغيل علامة كارفور التجارية في أكثر من 30 سوقًا، وتدير حاليًا ما يتجاوز 285 متجرًا في 15 دولة.

ويأتي الإعلان عقب اتفاقية ل«ماجد الفطيم» مع مجموعة «أكفا» وقعها هاني ويس، الرئيس التنفيذي لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»، وعليشير عبدوفاخيتوف، الرئيس التنفيذي لقسم البيع بالتجزئة (أطلس) لدى مجموعة «أكفا».