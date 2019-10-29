شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون روسى إماراتى لشراء شركة الشرق الأقصى للشحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر قريبة من شركة "فيسكو" الروسية، عن وجود تعاون بين شركتي ميناء دبي العالمية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي لشراء (شركة الشرق الأقصى للشحن) ، وبحسب ما نشرت وكالة سبوتنيك للانباء ، إن الشركتين الروسية والإماراتية على استعداد لاستثمار حوالي 2 مليار دولار في مشاريع الشركة اللوجستية.

وكانت الهيئة الفدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار قد تلقت، عام 2017، طلبا من شركة موانئ دبي العالمية وصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي بشأن الموافقة على شراء أسهم شركة "فيسكو" للنقل، بما في ذلك الميناء البحري في فلاديفوستوك، الذي يتبع أيضا فيسكو، لكن تم رفض العرض لاعتبار الميناء مرفق استراتيجي، بحسب رئيس مجلس إدارة "فيسكو" ليلى محمد زاد، في مقابلة مع فيدوموستي، التى نقلت عن أحد كبار المديرين السابقين في الشركة قوله: "تمثل فيسكو ميزة ماسية وتنافسية، والبوابة الرئيسية للشرق الأقصى، ومزيد من الأرياح".